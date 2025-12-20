Era una notte di novembre del 1917 quando un giovane soldato sbucò dai boschi, sfinito e affamato. Nadia lo vide arrivare mentre era con sua madre, sua nonna e la sua sorellina, nel casolare a ridosso delle montagne del Friuli, i tre fratelli tutti in guerra, a combattere. All’inizio le donne si spaventarono alla vista di quell’uomo, ma poi si resero conto che era solo un ragazzo, impaurito come loro, in cerca di un rifugio. Il suo nome era Maurizio Sartori, fuggito dal fronte dopo la disfatta di Caporetto, ma per Nadia diventò presto il suo “biondino“. Inizia così Prima di noi, una saga familiare lunga tre generazioni che è anche un racconto dell’Italia e delle sue trasformazioni, dal 1917 al 1978. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "La storia siamo noi, mai così tanto". L’Italia raccontata da eroi senza nome

