La storia di Giovanni Bruno Banco alimentare | Al centro c' è la relazione
Volontario per la Fondazione, una vita dedicata agli altri. "Al centro degli aiuti c'è sempre il rapporto umano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
BANCO ALIMENTARE/ Il saluto di Giovanni Bruno: un “noi” che continuerà a crescere - Dopo nove anni in CDA di Banco Alimentare, il saluto di Giovanni Bruno, con uno sguardo grato al cammino fatto e un augurio a chi raccoglie il testimone Concludo il mio mandato con un sentimento ... ilsussidiario.net
Povertà: Bruno (Banco Alimentare), “dati Istat allarmanti, aumenta la fragilità sociale” - “La crescita del rischio di povertà evidenziata dall’Istat è un segnale d’allarme che non possiamo ignorare”, dichiara Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare, commentando il ... agensir.it
Giovanni Bruno (Fondazione Banco Alimentare): «Evitare acquisti compulsivi e “interpretare” le scadenze» - Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare, come valuta questo trend? ilmessaggero.it
