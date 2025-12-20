La sinistra | non vedo non sento non parlo Il vizio di negare i gol della premier

Forse l’errore peggiore quando si parla di guerre e diplomazia è trasformare giudizi, magari pure critici, in dispute ideologiche. Tutto viene tradotto in un clima da stadio in risultati calcistici: vince questo, perde l’altro. Il rischio è restare spiazzati com’è accaduto alla sinistra rispetto alle conclusioni dell’ultimo vertice europeo che ha assunto alla vigilia una posizione pregiudiziale contro la premier all’insegna del proverbio giapponese delle tre scimmiette: non vedere, non sentire, non dire. Ha addirittura accusato la Meloni di aver abbandonato Zelensky per poi ritrovarsi il giorno dopo con l’Europa che, anche per merito dell’inquilina di palazzo Chigi, ha usato addirittura - è un inedito - una sorta di eurobond per assicurare all’Ucraina le risorse necessarie per non capitolare di fronte a Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

