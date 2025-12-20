La settimana bianca ora è anche in camper

Utilizzare il camper anche d’inverno per andare a sciare con la famiglia, con gli amici. Una tendenza decollata negli anni post Covid per la capacità di abbinare la libertà di una vacanza all’aria aperta, con la possibilità di praticare gli sport invernali praticamente a contatto con le piste, se si parla di sci. I vantaggi sono molteplici, ad esempio poter cambiare località sciistica o valle in un giorno seguendo le condizioni della neve, oppure evitare le località sovraffollate. Una tentazione quella della settimana bianca “itinerante“ che ha contribuito in maniera significativa al diffondersi di questo tipo di vacanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

