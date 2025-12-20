VINCI – La scuola media di Sovigliana-Vinci è intitolata a Nadia e Caterina Nencioni, le due bambine di 9 anni e 50 giorni rimaste vittime della Strage di Via dei Georgofili, il 27 maggio del 1993. La cerimonia è avvenuta nel pomeriggio di ieri (19 dicembre) nel palazzetto ‘Falcone e Borsellino’ di Sovigliana, alla presenza di Daniele Vanni, sindaco di Vinci, Francesco Marzocchini, assessore all’istruzione del Comune di Vinci, della professoressa Tamara Blasi, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vinci, Emma Donnini, sindaca di Fucecchio e delegata alla scuola per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, oltre alle forze dell’ordine e ai rappresentanti del consiglio di istituto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La scuola media di Sovigliana-Vinci intitolata alle bambine vittime della strage dei Georgofili

Leggi anche: Genova, una via intitolata alle "Vittime della Palestina": approvata la mozione

Leggi anche: Cento anni di storia insieme. Scuola media intitolata al fondatore della Galbani

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Strage Georgofili, prof dona disegno di Nadia alla famiglia - Vinci (Firenze) sarà intitolata a Nadia, 9 anni, e Caterina, 50 giorni, le due bambine della famiglia Nencioni uccise coi genitori nella strage mafiosa all'Accademia dei ... ansa.it

Georgofili, la prof dona un disegno di Nadia alla famiglia. Fu sua insegnante prima della strage - Vinci, in provincia di Firenze, porterà il nome di Nadia e Caterina, le due giovani vittime della famiglia Nencioni scomparse ... lanazione.it

Clima di festa Giovedì 18 dicembre per la Scuola Media: dopo un momento di preghiera, accompagnato dalle note degli studenti della sezione musicale presso la Parrocchia Madonna delle Rose, docenti, allievi e famiglie hanno festeggiato insieme il Natale c - facebook.com facebook

Cabras, interventi nella scuola media di via Trieste x.com