La Savino del Bene si rituffa in campionato dopo il trionfo nel mondiale per club

FIRENZE – Le fresche campionesse del mondo della Savino Del Bene Volley tornano in campo in campionato. Stasera (20 dicembre) alle 20,30, la squadra di coach Marco Gaspari, reduce dalla vittoria del mondiale per club conquistato a San Paolo in Brasile, tornerà a disputare una partita disSerie A1. Andrà in scena la sfida valida per il secondo turno del girone di ritorno (15esima giornata di campionato) al Pala Barton Energy di Perugia, contro le padrone di casa della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Una partita importante per le umbre, terzultime in classifica, che vogliono allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

