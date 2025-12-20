di Fabiano Amati* Reificazione, si dice in italiano buono: è una parola somigliante a una magia linguistica di grande utilità pubblica. Funziona così: prendi una decisione umana, una responsabilità precisa, un nome e un cognome, mettila al riparo in un frullatore di linguaggio istituzionale, premi il pulsante “astrazione” e ne esce una cosa. E a una cosa – che non decide, non firma, non risponde, ma che accade e basta – sei così pazzo da volere addebitare una colpa? È un trucco antico ma sempre attuale. Se qualcosa va storto, non è perché qualcuno ha sbagliato, ma perché il sistema è complesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La sanità fa e disfa, assorbe risorse, genera liste d'attesa e disservizi. Insomma è colpa sua: così nessuno ha responsabilità

Leggi anche: Un italiano su 10 ha smesso di curarsi: lo dice l’Istat. La colpa? Liste d’attesa e costi

Leggi anche: "Liste d'attesa troppo lunghe, la sanità pubblica sta morendo, chi non ha soldi deve scegliere tra curarsi e mangiare"

