La Salernitana si aggrappa a Capomaggio | vince soffre e ritorna terza

Undicesima vittoria di corto muso, sofferta, nonostante la superiorità numerica. La Salernitana batte il Foggia 2-1 e risponde - a fatica ma lo fa - al Benevento capolista. Avanti tutta: Raffaele promuove anche Achik dal 1' e schiera la Salernitana in versione ultra offensiva per forzare subito.

Prima la paura e poi la libidine granata: la Salernitana rimonta a Picerno e vince - Dopo la rete lucana, ad opera di Pugliese, la squadra di Raffaele ribalta con i cross di Achik e le reti di Ferrari e Longobardi ... today.it

Monopoli-Salernitana 0-1, vittoria per i granata: basta un gol di Capomaggio in avvio - Quelle che certe volte servono per vincere, ed infatti a Monopoli la Salernitana vince con una buona ... ilmattino.it

