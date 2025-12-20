(LaPresse) Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incontrato a Roma i militari impegnati nell’operazione ‘ Strade Sicure ’ per lo scambio di auguri in occasione del Natale. “Siete gli angeli custodi di Roma, grazie veramente di cuore. Auguri a tutte le vostre famiglie. Ci tenevo moltissimo a venire oggi a ringraziare i ragazzi per ringraziare tutte le Forze Armate”, ha detto La Russa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Russa incontra i militari 'Strade sicure': "Siete angeli custodi, buon Natale alle vostre famiglie"

Crosetto: “Basta con l’operazione Strade Sicure, riportiamo i militari al loro lavoro”. La Russa: “Sbaglia, bisognerebbe aumentarli” - Botta e risposta tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto ed il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull’operazione Strade sicure finanziata attualmente fino al 2027 e che vede circa 6. blitzquotidiano.it

Strade sicure: Crosetto vuole eliminarla, La Russa no. Cos’è e quanti militari impiega l’operazione - Uno, Guido Crosetto, vuole cancellarla e riportare i militari “al loro lavoro originario”. repubblica.it

Ue, 17 miliardi per rinnovare strade e ferrovie/ “Infrastrutture inadeguate in caso di guerra con la Russia” - Nato e Ue hanno stabilito che le infrastrutture europee non sono adatte al trasporto di mezzi militari in caso di guerra con la Russia, scatta piano rinnovo L’Ue ha predisposto il rinnovo delle ... ilsussidiario.net

