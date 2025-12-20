La Ruota della Fortuna Samira rinuncia a Sanremo | La mia scalinata è qui

Nell’atmosfera di festa che si avvicina, La Ruota della Fortuna si prepara a concludere la stagione con un aspetto rinnovato. Samira, tra i protagonisti del programma, annuncia la sua rinuncia a partecipare a Sanremo, sottolineando che la sua “scalinata” è qui, sulla rete. Un sabato sera particolare, in un clima di allegria e con il cast in grande spolvero, pronto a regalare momenti di svago prima delle festività.

Un sabato sera scintillante per La Ruota della Fortuna. In vista dell’ultime fine settimana prima di Natale, il cast è in grande spolvero. Il neocampione Luca da Roma arriva in smoking, perfetto per stare al fianco di Samira Lui, che sfoggia uno splendido little black dress decorato da un divertente colletto con ricami di perle. Un look che, con giusto qualche piccola modifica, potrebbe essere perfetto anche per il palco dell’Ariston. Samira, però, è contenta lì dove sta, al fianco del suo fedele compagno Gerry Scotti. “Il mio Sanremo è La ruota”, Samira Lui rinuncia all’Ariston?. Samira Lui sarà tra le co-conduttrici di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026? I rumors sono insistenti, seppur Pier Silvio Berlusconi, all’incontro di Natale con il team Mediaset, ha affermato di non aver rinunciato alcuna richiesta da parte della Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

