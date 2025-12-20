La rovesciata che salva la corsa scudetto della Roma.

Sembra proprio che andrà a finire allo stesso modo. Scruta il campo del Comunale di Torino con aria perplessa, Nils Liedholm. Un anno fa la sua Roma ha perso 2-1 all'andata e 2-1 al ritorno dalla Juventus. Va in vantaggio, propone un calcio a tratti scintillante, ma è nulla più che una stridente illusione: poi la Signora la recupera e la risucchia, vincendo. Sta succedendo un'altra volta adesso, il 4 dicembre del 1983, davanti a 62 mila spettatori, molti dei quali - poiché di fede bianconera - si sfregano le mani già pensando allo scudetto. Eppure il barone l'aveva preparata alquanto bene, al punto da irretire il Trap, Platin i e tutti i suoi scudieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

