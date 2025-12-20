La rotta civica di Onda Orange passa da Cataforio e San Salvatore

La rotta civica di Onda Orange si snoda attraverso Cataforio e San Salvatore, territori di importanza storica e culturale. La vallata del Sant'Agata è stata la prima tappa di Rotta civica, il progetto di Onda Orange dedicato alla riscoperta e valorizzazione di aree spesso considerate marginali. Questa iniziativa mira a promuovere un approccio sostenibile e partecipato allo sviluppo locale.

È stata la vallata del Sant'Agata la prima tappa di Rotta civica, il programma di Onda Orange alla riscoperta dei territori e delle potenzialità di aree che per troppo tempo sono state considerate marginali. Dopo la presentazione ufficiale del van arancione nella sede di via Crisafi 22.

