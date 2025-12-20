La ricetta di T-Roc Mild-hybrid e qualità per vincere la sfida

di Francesco Forni Passa di grado Volkswagen T-Roc, con l'ambizione fondata di confermarsi il Suv più venduto d'Europa. La bestseller del Costruttore tedesco introduce un'impostazione stilistica aggiornata, una gamma motori interamente elettrificata e un ambiente interno più accurato e ospitale. La produzione rimane nello stabilimento portoghese di Palmela, fulcro industriale dedicato alla serie, capace di una cadenza di 350.000 unità l'anno. La carrozzeria adotta profili più armonici con un frontale ridisegnato. I gruppi ottici Led Matrix IQ.LIGHT ampliano la firma luminosa e si integrano con una calandra più sottile.

