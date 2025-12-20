La provincia di Arezzo ha tre nuovi cavalieri | consegnate in prefettura le onorificenze

AREZZO – Nella serata di giovedì (18 dicembre) in prefettura di Arezzo nell’ambito del tradizionale scambio degli auguri per le prossime festività natalizie che il prefetto rivolge alle autorità provinciali, sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana concesse dal presidente della Repubblica per ricompensare le benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

