La prima volta con Daniele De Rossi adesso sogno Edwige Fenech le mille conquiste dell’acchiappavip

“Con Christian De Sica ho faticato un po’, per fotografarmi con Terence Hill sono andato cinque volte ad Amelia”. E alla fine, ci è riuscito. Passo dopo passo, fino ad arrivare a mille foto. Che comunque, in tre anni, fa una media di circa un selfie ogni tre giorni.La passione di Leonardo Santini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

