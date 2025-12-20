Passato l’entusiasmo per la splendida vittoria sul Mantova, testa e gambe verso il prossimo impegno casalingo contro la Juve Stabia di oggi pomeriggio. I campani restano una compagine molto insidiosa, capace durante la scorsa stagione di vincere entrambi gli scontri diretti col Cesena. Michele Mignani non nasconde le difficoltà. "La Juve Stabia è una squadra che ci assomiglia molto. Vivace, frizzante, aggressiva, senza particolari obiettivi stagionali se non la salvezza con largo anticipo per cui può giocare con la mente sgombra e con serenità. Conta su un organico basato su esperti elementi e su giovani molto interessanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prima senza Mignani: "Tutti sanno già cosa fare"

