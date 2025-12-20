Prosegue la preparazione dei biancorossi in vista del delicato appuntamento di domani al Curi con il Forlì. Alla seduta di ieri pomeriggio, sostenuto all’antistadio, non ha partecipato Calapai, alle prese con uno stato influenzale che sarà da valutare nella seduta di rifinitura di oggi. Nel frattempo, per la difesa, l’allenatore Giovanni Tedesco valuta nuove soluzioni, con Tozzuolo sulla fascia destra e Giraudo sulla corsia mancina. Nel caso in cui Calapai dovesse dare la sua disponibilità, sarà ballottaggio tra Tozzuolo e Giraudo a sinistra. Conferme al centro del pacchetto arretrato per Angella e Riccardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La preparazione. Calapai stop, si candida Tozzuolo. Giunti in 'bilico', dubbi in attacco

