La Pinacoteca celebra Carlo Maratti | Conteso da papi e aristocratici
Un’intera giornata dedicata a uno degli artisti marchigiani più celebri, capace di segnare letteralmente un’epoca. Parliamo di Carlo Maratti, nato a Camerano nel 1625, di cui ieri, nella Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’, è stata inaugurata una mostra che svela un ambito della sua attività meno noto al grande pubblico. Il titolo è infatti "Carlo Maratti e l’incisione". In realtà l’esposizione evidenzia un aspetto decisivo del successo dell’artista: il rapporto tra pittura, incisione e riproduzione grafica come strumenti di diffusione e consacrazione del suo ‘linguaggio’. Prima dell’inaugurazione, in mattinata, la Pinacoteca ho ospitato il convegno "Carlo Maratti bilanci e nuovi orizzonti", a cura di Simonetta Prosperi Valenti Rodinò e Anna Maria Ambrosini Massari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
