La penna Viola | quest' anno il ricordo di Beppe Viola si proietta verso le Olimpiadi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi emozioni quelle regalate dal Premio “La penna Viola”, concorso letterario e grafico riservato agli studenti, giunto alla quarta edizione. Una sfida in punta di penna ideata dalla Pgs Auxilium Sondrio per rendere omaggio all’indimenticato giornalista sportivo valtellinese Giuseppe “Beppe”. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Concorso per le scuole la Penna Viola. Brillano Grillotti, Stazzonelli e Duca

Leggi anche: Gli sportivi ricordano. Beppe Viola

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Concorso per le scuole la Penna Viola. Brillano Grillotti, Stazzonelli e Duca; Il concorso La Penna Viola regala emozioni; Concorso per le scuole la Penna Viola Brillano Grillotti Stazzonelli e Duca.

penna viola quest annoConcorso per le scuole la Penna Viola. Brillano Grillotti, Stazzonelli e Duca - Gran successo per la giornata conclusiva della Penna Viola, patrocinata da Qn - msn.com

penna viola quest annoPremio “La Penna Viola”, tra sport e cultura: Mosconi incontra gli studenti - Il primo momento clou sarà lunedì 15 dicembre 2025, quando dalle 9, nella palestra del Liceo Scientifico “Donegani” di Sondrio, gli studenti dell’indirizzo sportivo incontreranno Mattia Mosconi, ... intornotirano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.