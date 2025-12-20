La nuova PS5 a prezzo ridotto non sta riscuotendo grande successo in Giappone

Sony ha provato a rilanciare PlayStation in Giappone con una mossa mirata, ma i primi dati mostrano risultati poco incoraggianti. La nuova PS5 a prezzo ribassato, pensata esclusivamente per il mercato nipponico, non è riuscita a invertire una tendenza negativa ormai strutturale. Nonostante un breve aumento iniziale delle vendite, l'interesse si è rapidamente raffreddato, e proprio in tal senso il confronto con Nintendo resta impietoso, sia sul fronte hardware che software, con i numeri che suggeriscono che il problema vada ben oltre il semplice costo della console. L'iniziativa nasce dalla volontà del nuovo CEO di PlayStation, Hideaki Nishino, di contrastare il netto svantaggio di Sony nel proprio Paese d'origine.

PS5 Slim, ora al prezzo giusto: è il momento di acquistare la console - La PS5 Slim è in offerta e diventa un'ottima scelta per chi vuole acquistare una nuova console: il prezzo è un affare. hdblog.it

PS5, tutta la gamma è in offerta in vista del Natale: si parte da 347 euro - Per chi non ha ancora acquistato la console di Sony, questo è il periodo giusto. hdblog.it

