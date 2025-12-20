La Natività del Carrobiolo parla romano

“Er presepe ar Carrobiolo è ‘na magia, tra statuette, luci e tanta poesia, chi ce passa resta senza fiato,è ‘n presepio che nun s’è mai scordato”. Quest’anno c’è un angolo di Roma nel cuore del centro storico. Nella chiesa di Santa Maria al Carrobiolo, di fianco allo storico convento dei padri Barnabiti, è stato allestito un presepe speciale. L’autore è un pensionato di origini romane, Osvaldo Riglioni, 75 anni, già dirigente bancario, a cui si devono anche i versi di una poesia da lui composta per l’occasione. Come racconta lui, "da tre settimane, nella quiete della cappella del Crocifisso, preparo il presepe della nostra chiesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

