di Giuseppe Tassi Clio è da sempre la musa vincente di Renault. Nome mitologico e successi di mercato sono andati a braccetto per 35 anni. Tanto che dal 1990 ad oggi la compatta francese ha venduto 17 milioni di unità in 120 Paesi. Nella battaglia del mercato Renault rinnova la sua icona, spingendo Clio oltre le barriere del segmento B alla conquista di una clientela più allargata. A Lisbona, un cielo terso e l’Atlantico appena increspato dalle onde salutano il debutto su strada di Nuova Clio, giunta alla sesta generazione aprendo sempre nuove frontiere. Il vecchio slogan "ha tutto di una grande" funziona perfettamente per l’ultima creatura di Renault. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La musa Clio seduce ancora con l’ibrido top

Leggi anche: Omoda 5 seduce con super ibrido e piacere di guida

Leggi anche: Clio nuova era. Autonomia super e ibrido di qualità

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

#ilmitonellarte Una delle sculture più curiose conservate nel nostro museo è la statua di marmo greco che originariamente rappresentava la Musa Clio, trasformata in Cleopatra (o Sofonisba) a seguito di un restauro cinquecentesco. Appoggiata a un pilastrino, - facebook.com facebook