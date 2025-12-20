Saranno la Ghiandaia marina (blu con becco robusto e zampe deboli), l’ Averla piccola (un passeriforme, il "rapace in miniatura", poiché si nutre di insetti), e l’ Ortolano (dal piumaggio grigio in testa e giallastro sulla gola) a "salvare" il territorio di Macerata dalla discarica? Probabilmente sì. O, almeno, questo è l’asso nella manica che il Comune ha inteso giocare per evitare che quanto previsto dalla graduatoria stilata dalla Politecnica delle Marche sui siti per la nuova discarica possa tradursi in realtà. Infatti, in testa all’elenco, c’è contrada Botonto (con contrada Cervare in quinta posizione) i cui residenti hanno costituito un comitato No discarica, evidenziando i molteplici fattori che rendono incompatibile l’impianto con quell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mossa del Comune: "Creare una zona protetta per evitare la discarica"

