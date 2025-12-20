Torino si prepara a una giornata di scontri e violenza. Oggi pomeriggio alle 14.30 è prevista la manifestazione indetta dai collettivi “L’Aska non si tocca!” contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. I mondi della sinistra antagonista stanno confluendo in Piemonte per dar vita a un corteo per le vie della città che si preannuncia ad alta tensione. A dirlo senza giri parole è il leader di Askatasuna Giorgio Rossetto che, intervenendo a Radio Onda d’Urto mentre si trova agli arresti domiciliari accusato dalla procura di essere vertice di un’associazione a delinquere (ma assolto in primo grado), ha affermato: “Spero che la risposta allo sgombero sia adeguata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La minaccia del leader di Askatasuna: "Faremo di Torino la nuova Val di Susa". E invita alla rivolta

Leggi anche: Violenze dei No Tav in Val di Susa, ferito un agente. “Sono i soliti di Askatasuna, chiudete quel centro sociale”

Leggi anche: La "Notte delle Stelle" torna a Torino: musica, speranza e solidarietà per i minori in difficoltà in Val di Susa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La minaccia di Askatasuna: “Faremo di Torino la nuova Val Susa”. Oggi il corteo, 500 agenti schierati.

Scontri davanti ad Askatasuna dopo lo sgombero del centro sociale - Tensione per la manifestazione di oggi, 500 agenti schierati ... lastampa.it