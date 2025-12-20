La mia notte di Natale in linea con la malinconia

Domenico La Rana, 67 anni, sarà di turno come volontario di Telefono Amico Italia, accompagnato dal suo fedele cagnolino Mario. In una notte di Natale che si presenta ricca di riflessioni e introspezione, Domenico si dedicherà ad ascoltare chi ha bisogno di conforto, offrendo uno spazio di ascolto e comprensione. La mia notte di Natale, in linea con la malinconia.

Domenico La Rana, 67 anni, sarà di turno come volontario di Telefono amico Italia, in compagnia del suo inseparabile cagnolino Mario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

