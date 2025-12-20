La mia notte di Natale in linea con la malinconia

Domenico La Rana, 67 anni, sarà di turno come volontario di Telefono Amico Italia, accompagnato dal suo fedele cagnolino Mario. In una notte di Natale che si presenta ricca di riflessioni e introspezione, Domenico si dedicherà ad ascoltare chi ha bisogno di conforto, offrendo uno spazio di ascolto e comprensione. La mia notte di Natale, in linea con la malinconia.

La nipote di Ornella Vanoni canta «Senza fine» ai funerali

La magia del Natale continua con la Notte Bianca a Massafra, in programma il 20 dicembre e il 5 gennaio, in collaborazione con i commercianti e nell’ambito del cartellone La magia del Natale a Massafra. Le attività commerciali resteranno aperte fino a mezz - facebook.com facebook

Prima della santa notte di #Natale, pensate a una persona con la quale fare pace: sarà un regalo più prezioso di quelli che si possono comprare, perché la pace è un dono che si trova solo nel cuore. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.