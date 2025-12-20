La mia famiglia a Taipei | la recensione del film

L A MIA FAMIGLIA A TAIPEI Genere: commedia drammatica??? Regia: Shih-Ching Tsou. Con Janel Tsai, Shih-Yuan Ma, Nina Ye, Teng-Hui Huang “Wake Up Dead Man – Knives Out”: Daniel Craig nel trailer del suo mistero più cupo X Leggi anche › “Vita privata”: la recensione del film con Jodie Foster Scritto dall’autrice insieme al compagno Sean Baker (il vincitore dell’ultimo festival di Cannes con Anora ), il film intitolato in originale “La bambina mancina” è una storia di donne, una trinità femminile mai eroica o santificata. Una giovane madre, dopo anni passati in campagna, rientra a Taipei, e apre un piccolo stand nel vivace mercato notturno, la vitale figlia maggiore non tiene a bada il proprio charme, mentre I-Jing, la più piccola (magnifica) appalta alla sua mano sinistra («la mano del diavolo» sentenzia il nonno tradizionalista) tutto il proibito, tra goffaggini e piccoli furti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

