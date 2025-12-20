La meritocrazia come concetto assoluto nuoce alla democrazia. Un libro.

Nel 1959 Santo Mazzarino pubblicò un libro prezioso sulla “Fine del mondo antico”. Della rassegna di interpretazioni mi colpì soprattutto la formula di uno storico tedesco sulla “selezione alla rovescia”. Si capisce che influisse un darwinismo, ma la rivelazione stava nell’idea che il mondo, un mondo, potesse andare a rotoli perché la sua classe dirigente non veniva più scelta fra i più meritevoli ma fra i più inadatti – i peggiori. Così, Darwin e Spencer a parte, quella formula non fa che tornarmi in mente, allo spettacolo dei titolari delle sorti del mondo contemporaneo. Al quale per giunta si era attribuita la qualifica di meritocrazia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

