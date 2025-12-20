La manovra cambia ancora caos nella maggioranza | e Salvini paga il conto

All’ultima curva, la manovra di bilancio torna a cambiare assetto. Dopo una giornata di forte tensione politica, il governo è costretto a smontare e rimontare l’impianto delle misure, rinunciando al decreto per le imprese ipotizzato solo poche ore prima. A fissare la nuova linea è stato un vertice di maggioranza convocato d’urgenza da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, con l’obiettivo di rimediare a quello che, nelle stesse file della maggioranza, viene definito l’ennesimo pasticcio. Stop al decreto e ritorno alla Finanziaria. La strada del decreto ad hoc per le imprese, pensata per superare il no della Lega sulle misure previdenziali, viene definitivamente accantonata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

