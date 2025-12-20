Le porte del treno che si chiudono. La bimba che non fa in tempo a salire, mentre la mamma e il fratellino sono sul vagone. Attimi di paura per una famiglia che giovedì scorso è stata ‘divisa’ dalle porte di un convoglio, ma con un lieto fine. La bambina da sola a LodiTutto è successo alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - La mamma sale sul treno, ma le porte si chiudono: bambina di due anni resta sulla banchina

Leggi anche: Le porte del treno si chiudono e una bimba di due anni resta da sola in banchina a Lodi

Leggi anche: Le porte del treno si chiudono e separano la madre dalla figlia di 2 anni rimasta sulla banchina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mamma resta bloccata sul treno, la figlia di 6 anni sola in stazione - Riccione, 7 febbraio 2025 – Era tornata a Riccione in treno con la figlia di 6 anni, ma in stazione sceso il primo passeggero e sua figlia, mentre anche lei con due valigie stava per scendere, le ... ilrestodelcarlino.it

Mamma e figlia morte sotto il treno, oggi la bambina doveva ricevere il battesimo. Le foto sui social e l'orrore dei testimoni - Una tragedia che lascia senza parole, quella di mamma e figlia di 10 anni morte sotto un treno Frecciarossa a Montesilvano, vicino Pescara. leggo.it

Montesilvano, mamma e figlia investite da un treno/ “Mano nella mano attraversavano i binari” - A Montesilvano, in provincia di Pescara, mamma e figlia sono state investite da un treno ad alta velocità: sono morte sul colpo mentre attraversavano i binari Dramma sulla linea Adriatica, vicino ... ilsussidiario.net

MAMMA, HO PERSO L’AEREO torna sul grande schermo in 4K in occasione del suo 35° anniversario. per una settimana di eventi speciali dal 4 al 10 dicembre (elenco delle sale e prevendite aperte dal 10 novembre). Un’occasione unica per ridere, emozion - facebook.com facebook