La magia della Natività Presepi viventi allestiti a Castiglione e Roselle

GROSSETO In occasione del Natale, oggi si terranno due suggestive rievocazioni del presepe vivente che animeranno i borghi di Castiglione della Pescaia e Roselle, offrendo a cittadini e turisti un'immersione nella tradizione, nella fede e nella cultura locale. A Castiglione la manifestazione inizierà alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista, nel borgo medievale, con la rievocazione francescana del presepe di Greccio, che ricorda l'ottavo anniversario della morte di San Francesco (1226). In piazza Solti sarà acceso un grande fuoco. Oltre 150 figuranti, tra cui i bambini del nido e della scuola d'infanzia Vittorio Emanuele III vestiti da angeli, daranno vita alla rappresentazione.

