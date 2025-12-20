La lunga ombra di Celia Fremlin il nostro romanzetto canaglia del Natale
Che cosa si dice alle donne di mezza età che hanno l’ardire di presentarsi alle feste quando ancora pochissimo tempo le separa da un lutto? Questo si chiede Imogen – la neovedova Imogen Barnicott – per tutto il tempo che passa fuori casa, la prima sera e la prima volta, da quando il coniuge Ivor – il professor Ivor Barnicott –, causa incidente automobilistico, è passato di Là. “Vorrei essere al sicuro a casa”, pensa mentre constatata l’imbarazzo altrui nei suoi confronti, “a sentirmi infelice in pace”. L’amica Myrtle non c’entra niente. Lei, invitandola, aveva le migliori intenzioni. Infatti è inferno: e la serata, nata storta, non finirà dritta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Storie per sopravvivere alle feste.
