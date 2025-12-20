Levanto punta a diventare un comune plastic free. È stato infatti siglato nei giorni scorsi a Roma l’accordo tra Anci e Plastic free onlus, cui il Comune ha preso parte, per promuovere azioni congiunte di sensibilizzazione rivolte a cittadini e amministrazioni, favorendo una corretta gestione dei rifiuti plastici e lo sviluppo di buone pratiche a livello locale. Un percorso intrapreso lo scorso 22 agosto dal Comune di Levanto con l’obiettivo di creare un canale di comunicazione diretto tra le parti per semplificare i passaggi burocratici necessari allo sviluppo dell’associazione e delle sue attività di volontariato sul territorio e al miglioramento della cittadina dal punto di vista ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lotta alla plastica. Il Comune in prima fila: "Impegno per l’ambiente"

Leggi anche: La lotta alla plastica. Bottiglie da riciclare, ecco i nuovi compattatori

Leggi anche: Il Comune dice addio alla plastica monouso: nuovi erogatori d’acqua e borracce

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La lotta alla plastica. Il Comune in prima fila: Impegno per l’ambiente; Plastica, firmato a Roma il protocollo tra ANCI e Plastic Free; Ogyre chiude un round da 3,8 milioni guidato da Vertis per la lotta alla plastica in mare; Lotta alla plastica: ANCI e Plastic Free siglano un protocollo per la cooperazione a livello Comunale.

La lotta alla plastica dà risultati: effetti positivi a Levanto - Anche il Comune di Levanto beneficerà degli effetti del protocollo di intesa siglato a Roma nei giorni scorsi tra Anci (Associazione nazionale dei Comuni ... msn.com

Lotta alla plastica: ANCI e Plastic Free siglano un protocollo per la cooperazione a livello Comunale - ROMA, 16 dicembre 2025 – È stato compiuto oggi a Roma un passo significativo verso una più stretta cooperazione tra le istituzioni locali e la società civile nella battaglia contro l’inquinamento da p ... varese7press.it