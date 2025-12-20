La leggenda azzurra sarà mamma per la seconda volta Pellegrini incinta | È tutto bellissimo
La leggenda azzurra del nuoto Federica Pellegrini, 37 anni, è di nuovo in dolce attesa. La campionessa e il marito Matteo Giunta aspettano una seconda figlia. Lo ha annunciato lei stessa in un post su Instagram in cui mostra una foto in bianco e nero della pancia (Foto Instagram @kikkafede88). “’Piovono Polpette’. Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina”, le parole dell’azzurra. La coppia ha già avuto una bambina, Matilde, nata nel gennaio 2024. I due sono insieme dal 2019 e si sono sposati nel 2022. Poche settimane fa hanno presentato un libro scritto a due mani dal titolo "In un tempo solo nostro" dove hanno ripercorso la loro storia attraverso la formula del diario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
