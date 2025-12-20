«Se uno assume un ruolo tecnico, qualche volta perde di vista le questioni politiche». Nonostante le rassicurazioni del giorno dopo, («Nessuno aveva intenzione di far cadere il governo»), la sconfessione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La Lega scarica Giorgetti «È un ministro tecnico»

Leggi anche: Pensioni, scontro Lega-Giorgetti: la telefonata al ministro che lo fa ritrattare

Leggi anche: Manovra, governo nel caos: salta la stretta sulle pensioni e la Lega sconfessa il suo ministro Giorgetti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Opposizioni sulle barricate: «Solo promesse tradite e governo in pezzi».

Lega, Giorgetti guida l'anima governativa e di Palazzo. Non solo Nord e Centro-Sud. Chi sta con il titolare del Mef: nomi - Una Lega che sa stare nei Palazzi romani del potere e che da lì controlla e quando può decide e comanda. affaritaliani.it

Il consigliere comunale Vittorio Giorgetti lascia la Lega per il gruppo misto - Arezzo, 15 ottobre 2025 – Cambia l’articolazione del Consiglio Comunale con l’ingresso nel gruppo misto del consigliere Vittorio Giorgetti in uscita dal gruppo della Lega. lanazione.it

Giorgetti: 'Vannacci non è della Lega' - Il ministro Giancarlo Giorgetti è tranchant, Roberto Vannacci "non è della Lega" risponde a chi gli chiede un commento sulla candidatura del generale alle europee. quotidiano.net

Allenamento prima delle festività natalizie Certo! Ma anche l’occasione per ricordarvi che il bando per il supporto agli atleti meritevoli della Lega Navale Italiana è stato prorogato al 31 gennaio 2026. Guarda il video e scarica il bando su leganavale.it. #legan - facebook.com facebook

Desure Buie si è messo in mostra nell'ultima giornata con ben 54 punti al #FantaLBA presented by Doctor Glass 13.7 crediti: lo prenderai nella tua squadra Scarica l'app e gioca gratis bit.ly/FLBAsodownload #TuttoUnAltroSport x.com