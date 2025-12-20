La Lega al Pd sul nuovo Centro per l' impiego | Ricostruire l' ex casa di riposo sarebbe cotato più di 5 milioini di euro

Per abbattere e ricostruire l’ex casa di riposo di via Arapietra ci sarebbero voluto più di 5 milioni di euro per cui, le critiche del Pd sull’acquisto dell’ex SanStefar di piazza Garibaldi per trasformala nella nuova sede del Centro per l’impiego (Cpi) “dimostrano, ancora una volta, quanto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pescara: Lega risponde alle critiche del Pd sul centro per l’impiego a Piazza Garibaldi - Il Pd fa solo polemiche sul Centro per l’impiego di Pescara: la risposta di D’Incecco e Montopolino (Lega) “Le critiche del Pd sull’acquisto dell’ex SanStefar, in piazza Garibaldi a Pescara, dimostran ... abruzzonews24.com