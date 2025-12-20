la lazio pensa al panettone finisce 0 0 con la cremonese

La Lazio e la Cremonese si sono affrontate in una partita senza reti, terminata 0-0. Un incontro che ha visto i biancocelesti più concentrati sui preparativi natalizi che sul campo, lasciando agli avversari l’iniziativa. La squadra di casa ha dimostrato solidità difensiva, ma fatica a trovare la lucidità in attacco. La partita si conclude con un pareggio che accontenta entrambe le squadre, lasciando aperti i discorsi sulla prossima sfida. La Lazio pensa al pan

Natale in anticipo all’Olimpico. I biancocelesti, più impegnati a sognare panettoni, torroni e tiramisù, non hanno fretta di giocare, lasciano che a farlo siano i lombardi, limitandosi a frenare gli assalti, velleitari, alla porta di Provedel. Il sogno del panettone ha avuto la meglio sul sogno di agguantare il Bologna lassù, in zona Europa. La Cremonese non è stata a guardare, le ha provate tutte per scardinare i chiavistelli serrati davanti al portierone friulano dai difensori romani che si sono guadagnati la pagnotta e quattro cartellini gialli. La partita s’è accesa nel finale, coi laziali finalmente decisi a provare a afferrare i tre punti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

