La Juventus ha ottenuto una vittoria importante battendo la Roma 2-1 all'Allianz Stadium. Con questa prestazione, i bianconeri si avvicinano a un punto dalla squadra giallorossa, attualmente quarta in classifica. La partita ha visto le reti di Conceicao e Openda, che hanno sancito il risultato finale. La Juventus vince ancora, battuta la Roma 2-1.

Conceicao e Openda firmano la vittoria dei bianconeri, ora a -1 dalla squadra giallorossa TORINO - La Juventus batte la Roma 2-1 all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi. Sono le reti di Conceicao (uscito per infortunio nella ripresa) e Openda a regalare. Juventus-Roma 2-1, gol e highlights: a segno Conceiçao e Openda - Poco prima dell'intervallo sblocca Conceiçao, favorito da un gran tocco d'esterno di Cambiaso; nella ri ...

