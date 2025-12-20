La Juventus piega 2-1 la Roma grazie alle reti di Conceiçao e Openda

Nel match di Serie A, la Juventus ha superato la Roma con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Conceiçao e Openda. Nonostante l’interesse sia rivolto alla Supercoppa, questa vittoria rappresenta un segnale positivo per le ambizioni bianconere. Anche se l’attenzione di molti è sulla Supercoppa, il campionato di Serie A fornisce un verdetto importante: la Juventus non è ancora del tutto fuori dai giochi.

Anche se l'attenzione di molti è sulla Supercoppa, il campionato di Serie A fornisce un verdetto importante: la Juventus non è ancora del tutto fuori dai giochi. La vittoria sofferta allo Stadium sulla combattiva e mai doma Roma di Gasperini è il messaggio più importante per Spalletti, una tappa importante nel cammino di crescita della sua Juventus. Dopo una discreta partenza dei giallorossi, il primo tempo vive di un grande equilibrio rotto però dal beffardo tacco di Cambiaso, che mette Conceiçao in condizione di battere Svilar. Nel secondo tempo la Juve approfitta degli spazi concessi dalla Roma per trovare il 2-0 su un'azione un po' fortunata che consente ad Openda di segnare la prima rete in campionato.

