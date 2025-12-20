La Juve si prende un'altra vittoria pesante Roma battuta 2-1 | Conceiçao e Openda Spalletti sorride
La Juventus ottiene una vittoria importante nella sfida contro la Roma, conclusasi sul risultato di 2-1. I gol di Conceiçao e Openda hanno fatto la differenza, mentre Baldanzi ha ridotto le distanze, senza però cambiare l’esito della partita. La squadra di Spalletti può sorridere per i punti conquistati, ma il risultato evidenzia le dinamiche della stagione. La Juve si prende un'altra vittoria pesante, Roma battuta 2-1: Conceiçao e Openda, Spalletti sor
La Juventus vince lo scontro diretto con la Roma: decidono Conceiçao e Openda, inutile la rete di Baldanzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cremonese Juve, Openda sbaglia e Spalletti non perdona: 2? dopo l’errore ecco il cambio con Conceicao. Il retroscena e la decisione del mister
Leggi anche: Brambilla non si prende meriti per la vittoria della Juve sull’Udinese: “Così ho scelto la formazione”
Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; L'Inter espugna Genova e sorpassa in vetta il Milan, fermato dal Sassuolo, e il Napoli sconfitto a Udine. Preziosa vittoria della Juve a Bologna; Le pagelle di Bologna-Juventus 0-1: decisivo Cabal (7), grossa ingenuità di Heggem (4,5). Spalletti a -5 dal Napoli; Serie A: l’Inter si prende la testa del campionato, la Juventus risorge mentre continua la crisi nera della Fiorentina.
La Juve si prende un’altra vittoria pesante, Roma battuta 2-1: Conceiçao e Openda, Spalletti sorride - La Juventus vince lo scontro diretto con la Roma: decidono Conceiçao e Openda, inutile la rete di Baldanzi. fanpage.it
Juventus-Roma risultato: 2-1, Conceiçao e Openda portano la Signora al quinto posto - La cura Spalletti fa bene alla Juventus, e si vede: dopo la preziosa vittoria di Bologna, i bianconeri mettono sotto anche la Roma e la avvicinano in classifica: quinto posto e - corriere.it
McKennie e David regalano alla Juve un'altra vittoria europea: i bianconeri battono il Pafos 2-0 - Con questo successo Madama sale a quota 9 punti e si avvicina alla qualificazione ai playoff ... msn.com
#DiGregorio si prende la scena La sua pagella in #BolognaJuve - facebook.com facebook
Sorpasso in classifica La Juventus batte il Bologna e si prende il 5º posto. A sbloccare il match ci pensa Cabal sugli sviluppi di calcio d’angolo 3 minuti dopo il suo ingresso in campo Rossoblù in 10 dal 69’ per l’espulsione di Heggem #Tuttosport #Juve x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.