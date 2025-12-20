La Gea Grosseto, con tanti dubbi per le convocazioni, chiude il 2025 sul campo della Vela Viareggio. Sarà una partita di sofferenza quella che attende oggi alle 18,15, sul parquet di Camaiore, la Gea, impegnata contro la Vela Viareggio. La differenza di valori in classifica (22 punti e primo posto per i biancorossi, 12 per i versiliesi) farebbe pensare a un incontro facile per ragazzi di Silvio Andreozzi, ma la realtà è ben diversa. In settimana il tecnico grossetano ha dovuto fare i conti con una serie di assenze agli allenamenti per influenza, che ha colpito Lorenzo Scurti, Davide Liberati (tornato sulla vetta della classifica marcatori con 246 punti, uno in più di Alessandro Albizzi della Vela Viareggio), Dario Romboli e Gabriele Ciacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Gea chiude il 2025 con il Vela Viareggio

Leggi anche: Con la consegna dei premi “Vela Latina” si chiude la Settimana della cultura del mare

Leggi anche: La creator ternana Giorgia Malerba chiude il 2025 con il post più popolare dell'anno in Italia e con il sogno Sanremo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Gea chiude il 2025 con il Vela Viareggio; Gea, dopo il ko Libertas è d’obbligo vincere; Divisione 1 maschile. La Gea mostra i muscoli in difesa. Il Calcinaia deve arrendersi.

La Gea chiude il 2025 con il Vela Viareggio - Sarà una partita di sofferenza quella che attende oggi alle 18,15, sul parquet di Camaiore, la Gea, ... lanazione.it