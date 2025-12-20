Una foto della rovesciata di Scott McTominay che ha aiutato la Scozia a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 è stata incorniciata ed esposta in una delle principali gallerie d’arte di Edimburgo. Lo scrive The National. La rovesciata di McTominay in una galleria d’arte scozzese. Il quotidiano scozzese: Il centrocampista del Napoli ha segnato con una spettacolare rovesciata appena pochi minuti dopo l’inizio dell’ultima partita di qualificazione della Scozia contro la Danimarca il mese scorso, in cui la Nazionale scozzese ha vinto 4-2 e ha raggiunto la sua prima qualificazione in Coppa del Mondo dopo 28 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La foto della rovesciata di McTominay con la Scozia esposta in una galleria d’arte a Edimburgo (The National)

