La Fiorentina disperata pensa a Paratici | è l’ora del rientro in Italia?

In estate era stato vicino al rientro nel calcio italiano, accostato al Milan che poi ha scelto Igli Tare. Ora Fabio Paratici, smaltita la squalifica sportiva per le vicende delle plusvalenze fittizie della Juventus, torna ad accarezzare l’idea del ritorno in patria lasciando dopo pochi mesi l’avventura da direttore sportivo del Tottenham. A pensare a lui è la Fiorentina in profonda crisi, con un piede in Serie B pur non essendo nemmeno trascorsa la prima metà del campionato. Club allo sbando, privo di una figura di riferimento dell’area sportiva che tenga in mano la situazione e progetti un mercato di gennaio che deve rimediare agli errori di quello estivo, costato le dimissioni a Daniele Pradè e un avvio di stagione choc con zero vittorie nelle prime 15 giornate. 🔗 Leggi su Panorama.it
