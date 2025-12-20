La fine del Tacco tra la nebbia

20 dic 2025

SANTA MARIA DI LEUCA (Castrignano del Capo) - Lo scatto di un nostro lettore da Santa Maria di Leuca avvolta dalla nebbia. Ce lo invia Michele Rosafio. Lo scatto di un lettore. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

