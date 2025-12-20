La finale di Ballando con Le Stelle | le coppie che si esibiscono per prime e come funziona il voto
La finale di Ballando con Le Stelle è quasi al via. Mancano poche ore e Milly Carlucci proclamerà il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2025. Ma quali sono le coppie in gara? Andiamo con ordine, perché la prima tappa della finale in onda su RaiUno alle 21:25 sarà lo spareggio tra Martina Colombari e Luca Favil l a, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical e Erica Martinelli. La coppia che passerà al cuore della finalissima dovrà scontrarsi con le coppie rimaste in gara. Favorita e non senza polemiche quella formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Come mai, soprattutto dai social, arrivano alcuni commenti negativi? La conduttrice è stata costretta a un riposo forzato a causa di un infortunio ed è tornata in pista al rush finale, in grande forma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
