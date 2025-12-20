La Fiamma Olimpica a bordo del traghetto Athena viaggio emozionante per l' equipaggio di Bluferries

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'era un “passeggero” speciale ieri a bordo del traghetto “Athena” di Bluferries: la Fiamma Olimpica. Dopo il suggestivo attraversamento dell'intersa Sicilia, la torcia ha raggiunto la Penisola proprio attraverso la nave di Fs Logistix, società appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it

