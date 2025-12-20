La Fiamma Olimpica a bordo del traghetto Athena viaggio emozionante per l' equipaggio di Bluferries
C'era un “passeggero” speciale ieri a bordo del traghetto “Athena” di Bluferries: la Fiamma Olimpica. Dopo il suggestivo attraversamento dell'intersa Sicilia, la torcia ha raggiunto la Penisola proprio attraverso la nave di Fs Logistix, società appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Polonara riceve la fiamma olimpica da Tamberi: il video emozionante
Leggi anche: La Fiamma olimpica parte da Roma. Polonara: "Emozionante. Fino a una settimana fa giravo ancora in carrozzina…"
VIDEO | La fiamma olimpica in piazza Duomo; La Fiamma Olimpica illumina la Sicilia: quando e dove vederla, le tappe nell'Isola; La Fiamma Olimpica accende la Sicilia: da Palermo a Taormina, un viaggio ricco di emozioni.
Verso le Olimpiadi di Cortina 2026: tutte le tappe della Fiamma Olimpica in Sicilia - I tedofori da Castelvetrano attraverseranno tutta l'isola passando per Palermo, Agrigento, Siracusa e Catania fino allo stretto di Messina ... rainews.it
La fiamma olimpica tocca l’Etna e arriva a Catania - CATANIA – La fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è arrivata nella città metropolitana di Catania. msn.com
Il viaggio della Fiaccola Olimpica e un sogno di unione sul Ponte dello Stretto - Mentre la fiamma olimpica risale la Sicilia, oggi attraversando Taormina, Messina, e finalmente approdando a Reggio Calabria, c’è un pensiero che cresce nei cuori di chi assiste a questo viaggio. strettoweb.com
Fiamma Olimpica: l’invito del Comune ai cittadini a collaborare per lo svolgimento della manifestazione leggi qui articolo - facebook.com facebook
Myriam Sylla protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica nella tredicesima tappa in Sicilia @milanocortina26 #MilanoCortina2026 | #Olympics | #TeamTedofori | #TorchRelay2026 | #LaNazionale | @milanocortina26 | @Coninews x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.