La Fiaccola Olimpica illumina le Luci d' Artista | domenica da record di presenze in città il Comune invita a spostarsi a piedi

Un boom di presenze da record è previsto domani, 21 dicembre, a Salerno: non solo i turisti per le Luci d'Artista, ma anche la partecipazione per la Fiamma Olimpica si tradurranno in innumerevoli visitatori in città. Il Comune di Salerno ha suggerito, in particolare a coloro che provengano da fuori città, di parcheggiare la propria vettura allo Stadio Arechi e di giungere in centro città utilizzando il servizio ferroviario.

La Fiaccola Olimpica illumina Reggio Calabria: non solo sport ma simbolo millenario di pace e fratellanza - Reggio Calabria ha accolto ieri il suggestivo passaggio della Fiaccola Olimpica , simbolo millenario di pace e di unione tra i popoli, nell’ambito del percorso che conduce alle Olimpiadi Invernali ... reggiotv.it

Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi in Toscana: la tappa da Pisa a Livorno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi in Toscana: la tappa da Pisa a Livorno ... tg24.sky.it

La Fiamma Olimpica arriva alla Cascata delle Marmore! Un evento storico: per la prima volta la fiaccola attraverserà le rapide del fiume Nera, portata dai tedofori insieme alle guide di Rafting Marmore! Una luce che non si spegne. La fiamma rap - facebook.com facebook

La fiamma olimpica arriva a #reggioemilia Al passaggio della fiaccola verso Milano ci saranno anche le società sportive Appuntamento in centro l'8 gennaio #milanocortina x.com

