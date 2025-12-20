La fiaba di Gerda e Kai | ’La Regina delle nevi’ nel ridotto degli Impavidi
Prenderà il via questo pomeriggio il cartellone degli appuntamenti diretto da Scarti e portato in scena da Kraken teatro, pensato per trascorre insieme le festività natalizie. ‘La Regina delle Nevi’ è il titolo dello spettacolo che oggi alle 16.30, al ridotto del teatro Impavidi, vedrà Cecilia Malatesta e Chiara De Carolis raccontare la storia di Gerda e Kai, due amici per la pelle, che abitano in due mansarde confinanti. Durante una tempesta di neve, il piccolo Kai viene colpito da una scheggia di ghiaccio che porta una maledizione, opera della leggendaria Regina delle Nevi, che il bambino aveva deriso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
