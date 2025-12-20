Apprezzato e stimato sia come professionista che come persona, per la sua umanità, il dottor Alberto Topi ha lottato fino all'ultimo, sostenuto dai parenti e dagli amici. Il cardiologo, che ha lavorato per tanto tempo all'ospedale Lotti di Pontedera, è mancato martedì all'età di 62 anni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - La famiglia del cardiologo Alberto Topi, da poco scomparso, ringrazia i medici

Leggi anche: Muore a 62 anni il cardiologo Alberto Topi

Leggi anche: Lutto all'ospedale di Pontedera: è scomparso il dottor Alberto Topi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lutto all'ospedale di Pontedera: è scomparso il dottor Alberto Topi; Lutto in ospedale, è morto il dottor Topi; La famiglia del dottor Alberto Topi ringrazia i medici: Grande umanità nei suoi confronti; La famiglia del cardiologo Alberto Topi, da poco scomparso, ringrazia i medici.

La famiglia del dottor Alberto Topi ringrazia i medici: "Grande umanità nei suoi confronti" - Apprezzato e stimato sia come professionista che come persona, per la sua umanità, il dottor Alberto Topi ha lottato fino all’ultimo, sostenuto dai ... gonews.it