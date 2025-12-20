La fabbrica di plastica della Supercoppa in Arabia Saudita | i tifosi esultano a caso durante i rigori

Un evento artificiale, uno stadio semivuoto, esultanze forzate e surreali sugli spalti: la cornice della Supercoppa italiana in Arabia Saudita è desolante e fasulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Volley, posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Leggi anche: Napoli-Milan, maglie speciali per la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LATI, azienda leader nel settore della plastica, celebra i suoi primi 80 anni in un video realizzato con l'IA - facebook.com facebook