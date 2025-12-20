La fabbrica di plastica della Supercoppa in Arabia Saudita | i tifosi esultano a caso durante i rigori

20 dic 2025

Un evento artificiale, uno stadio semivuoto, esultanze forzate e surreali sugli spalti: la cornice della Supercoppa italiana in Arabia Saudita è desolante e fasulla. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

