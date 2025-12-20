Non c’è da farsi grandi illusioni, ma almeno l’amministrazione cerca di fare la sua parte per sostenere il territorio: è stato pubblicato in questi giorni, sul sito istituzionale, un avviso per il risarcimento dei danni subiti. Tecnicamente il Comune parla di "ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione". Analoga iniziativa, ma in un momento successivo ancora da definire, sarà intrapresa a beneficio delle attività economiche e produttive. Il sindaco Luca Santambrogio sa bene cos’ha provato la sua città quel 22 settembre e nei giorni immediatamente successivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La drammatica alluvione a Meda. Scattano i primi aiuti alle famiglie. Ecco i risarcimenti fino a 700 euro

